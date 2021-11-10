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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا تجرى أي مفاوضات مباشرة بين بلاده وإيران، داعيا واشنطن إلى مراعاة مصالح المنطقة في أي مفاوضات مع طهران.

وقال شكري في تصريح للصحفيين على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة في إطار «الحوار الاستراتيجي» المصري الأمريكي: «أكدت للجانب الأمريكي ضرورة مراعاة مصالح المنطقة في أي مفاوضات جارية مع إيران».