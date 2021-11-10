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مصرع شاب في تصادم «تروسيكل» وسيارة في طوخ

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مصرع شاب في تصادم «تروسيكل» وسيارة في طوخ مصرع شاب في تصادم «تروسيكل» وسيارة في طوخ

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لقى شاب مصرعه في حادث تصادم تروسيكل مع سيارة على الطريق الزراعي السريع بطوخ.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثه وانتداب مفتش الصحة لمناظرها والتصريح بالدفن.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة على الطريق الزراعي السريع ووجود متوفى.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين إصطدام تروسيكل وسيارة ما أسفر عن مصرع قائد التروسيكل ويدعى «م ع ح» ٢٤ سنه وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على التروسيكل والسيارة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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