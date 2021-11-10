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الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول في الواحات غدًا

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الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول في الواحات غدًا الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول في الواحات غدًا

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تستعد محافظة الجيزة لتنظيم مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ نوفمبر الجاري وذلك تحت رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المهرجان يأتي في اطار دعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوي العالم .

واشار إلى ان مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام فعالياته بمشاركه اكثر كن 80 عارض من وعددا من الدول العربية المنتجة للتمور.

ولفت ان المهرجان ياتي في اطار التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد من أكبر المدن انتاجا للتمور، بالإضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية.

المصرى اليوم

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