★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر مسؤولو الزمالك على تخفيض المقابل المادى لمحمد أبوجبل حارس مرمي الفريق، وذلك من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وعلم «المصري اليوم»، أن الزمالك كان يضع 10 مليون لتجديد عقد الحارس في الموسم ولكنه تراجع وقرر وضع مبلغ 8 مليون فقط في الموسم لتمديد عقده 3 مواسم مع الفريق وينتظر عودته من المنتخب لعقد جلسه معه.

وطلب كارتيرون استمرار المفاوضات مع اللاعب بشكل طبيعي مع الاعتماد عليه ومشاركته بشكل طبيعي مع الفريق.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.