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أزمة بين وكارتيرون بسبب تجميد «بن شرقي»

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أزمة بين الزمالك وكارتيرون بسبب تجميد «بن شرقي» أزمة بين وكارتيرون بسبب تجميد «بن شرقي»

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فكرة تجميد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق عن المشاركة بسبب رفضه التجديد في الوقت الحالي.

وتمسك كارتيرون باستمرار الدفع بأشرف بن شرقي بشكل طبيعي والاستفادة منه في المباريات للحاجة إليه من الناحية الفنية ووجود نقص في الفريق بسبب عقوبة إيقاف القيد.

وطلب كارتيرون استمرار المفاوضات مع اللاعب بشكل طبيعي مع الاعتماد عليه ومشاركته بشكل طبيعي مع الفريق.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.

المصرى اليوم

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