جلسة هامة بين كارتيرون وحسين لبيب

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يعقد حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، جلسة هامة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل حسم بعض الملفات الشائكة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون طلب عقد جلسة مع رئيس الزمالك من أجل تمديد عقود اللاعبين في الفترة المقبلة لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة.

كما يرغب رئيس النادى في حسم ملف مدير الكرة ومنصب المدرب العام حيث سيتم عرض بعض الأسماء على المدير الفني الفرنسي.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.