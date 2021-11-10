حسين السيد يعقد جلسة مع عبد الله جمعة خلال ساعات

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يعقد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، جلسة مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للنادى، خلال ساعات وذلك لحسم تجديد تعاقده مع الفريق.

وعلمت «المصري اليوم، أن حسين السيد سيعرض على اللاعب راتب سنوي يبلغ 7 مليون جنيه في الموسم مع زيادة مليون جنيه في كل موسم وذلك لمدة 3 سنوات.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.