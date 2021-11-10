تشافى يصدر قرارًا صادمًا لجيراد بيكيه بعد تولية تدريب برشلونة

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فرض تشافي هرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قواعده على الجميع منذ اليوم الأول داخل النادي الكتالوني، وكان أول من واجه ذلك زميله وصديقه جيرارد بيكيه.

وتولى تشافي قيادة برشلونة رسميًا، قبل يومين فقط، حيث وقع عقدًا لخلافة الهولندي رونالد كومان، حتى صيف 2024.

وبحسب إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، فإن تشافي طلب من بيكيه إلغاء اتفاقه بشأن لقاء تليفزيوني للترويج لكأس ديفيز للتنس ومشاريعه الشخصية، لأن اللقاء كان مقررًا له أن يقام في مدريد ليلًا.

وما زال بيكيه يعاني من إصابة، منعته من المشاركة في أول مران تحت قيادة تشافي، في خوان جامبر.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد كان الاتصال الأول بين تشافي واللاعبين إيجابيًا للغاية، ولكن سيكون من المهم معرفة ما إذا كان الفريق سيقبل مع مرور الأيام بالقواعد الداخلية الجديدة لتشافي أم لا.

وتزامل بيكيه وتشافي على مدار سنوات طويلة في برشلونة ومنتخب إسبانيا، وساهما معًا في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.