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صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

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صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

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كشف نجم هوليوود الشهير «ويل سميث» عن أن ابنته «ويلو» فاجئته بتصرف غريب مع عملها كمغنية وتقديمها حفلات غنائية عالمية، مشيرا إلى أنه كاد ان يتعرض لازمة صحية، وعاد ليهدأ ويتجاوز الأمر.

أوضح ويل سميث أن ابنته فاجئته وهو نائم بحلق شعر رأسها تماما، لتبدو صلعاء بسبب اتجاهها للغناء والتأثر ببعض الأفكار لتقديم أغنية جديدة لها.


وأشار «سميث» إلى أن ذلك منذ سنوات حدث عندما كانت ابنته في جولة غنائية لمدة شهر مع المغني جاستن بيبر، وأخبرته انها تريد الاعتزال والتوقف عن العمل الفني قبل أن توافق على انتهاء مهمتها، بعد عروض الجولة الأوروبية «My World»، لكن لا يزال لدى «ويلو سميث» التزامات لبعض الحفلات الغنائية في أستراليا، فكان عليها الظهور مجددا.

ويلو سميث


كشف «ويل سميث» عن أن ابنته حلقت شعر رأسها بينما كان نائمًا ذات ليلة، وفي الصباح قدمت إليه في المطبخ لتناول الإفطار ،وقالت له بفرح -حسب وصفه- :«صباح الخير يا أبي».
وتابع «سميث» لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «فكى تقريبًا كان مخلوعا، وكنت سأتحطم على أرضية المطبخ، لقد كانت نجمتي العالمية المستقبلية الذي تهيمن على العالم في وجهة نظري، صلعاء تمامًا».

ويلو سميث


واستطرد ويل سميث : في ذلك الوقت، كانت «ويلو» تؤدي أغنيتها الناجحة «Whip My Hair»، لذلك كان مظهرها وصورتها جزءًا لا يتجزأ من الحالة التي كانت تعيشها.
وواصل: «كان عقلي يتسابق ويتدافع، وأفكر كيف كانت ستحلق شعرها إذا لم يكن لديها أي شعر؟ من الذي يريد أن يدفع مقابل مشاهدة طفل يحلق رأسه ذهابًا وإيابًا؟، لكن قبل أن أتمكن من الرد، شعرت بشيء ما يتحول ببطء، حتى ينقر في مكانه، وفي لحظة من الاتصال الإلهي هدأت ،وانحنيت، ونظرت بعمق في عينيها، وقلت:»فهمت.. أنا آسف«.

ويلو سميث

يذكر أن «ويلو سميث» هي ابنة النجم ويل سميث من زوجته الممثلة والمنتجة «جادا بينكيت سميث» التي تحرص هي الأخرى على تقصير شعر رأسها تماما من فترة لأخرى.

المصرى اليوم

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