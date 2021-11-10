عائلات تحكم «الفن المصري»

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لاقتراحات اماكن الخروج

الفن موهبة، حقيقة يؤكدها كل الخبراء، إلا ان التاريخ اثبت عكس ذلك، حيث نجد في الوسط الفني، الكثير من العائلات الفنية، يكون فيها الاب والام والاخوة، من أهل الفن.

وتعتبر عائلة الفنان الراحل سمير غانم هي الاسرة الاشهر فنيا، فالأب هو الفنان الكبير سمير غانم والأم هي دلال عبدالعزيز، والابناء هن دنيا وإيمى، وقد كونت الفتاتين اسرة فنية كبيرة حيث تزوجت ايمى من الفنان حسن الرداد، وتزوجت دنيا من المذيع رامى رضوان

ومن العائلات الفنية المشهورة عائلة الفنان محمود يس وزوجته شهيرة وأبنائهم عمرو محمود يس، والفنانة رانيا وزوجها الفنان محمد رياض، وعائلة الفنان نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي، وابنتهما مى نور الشريف، والخالة نور التي اعتزلت التمثيل منذ عام 1996.

نقيب الفنانين أشرف زكى، هو اخو الفنانة ماجدة زكى، وعلى الرغم من نجاح أشرف زكى في أدواره التراجيدي والتمثيل الجاد، إلا أن الفنانة ماجدة زكى تعد «أيقونة الضحك»، في كثير من المسلسلات رغم أنه معروف عنها انها «شخص غير محب الحوارات الصحفية»، إلا أن الاثنين قد كونا أسرة فنية كبيرة، فأشرف هو زوج الفنانة روجينا، فيما تزوجت ماجدة من الفنان كمال أبورية لكنهما انفصلا بعد قصة حب طويلة

ومن الأسر الفنية الحديثة الفنان كريم فهمى، وأخوه الفنان احمد فهمى والذى تزوج مؤخرا من الفنانة هنا الزاهد

ومن أبرز النماذج الفنية الناجحة النجم احمد مكى، والذى يصور اخته الفنانة إيناس مكي 25 سنة، وملامحها تبدو مختلفة، ففي الوقت الذي برعت فيه ايناس بدور «الفتاة الاجنبية»، فقد برع مكي في شخصية «الكبير» الصعيدى، وأغاني الراب.

وهناك شريف ومنال سلامة، حيث بدأت منال مشوارها الفنى قبل اخيها، لكنهما كونة اسرة فنية كبيرة، فمن هي زوجة المخرج عادل أديب، وتزوج شريف من الفنانة داليا مصطفي

ومن أكثر الفنانين المشهورين والمعروف عنهم انهم «اخوة» مى سليم وميس حمدان، والفنانة وفاء وايتن عامر، واحمد وعمرو سعد

ومن أشهر الأسر الفنية الجديدة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، والفنان حمدى الميرغنى وإسراء عبدالفتاح،