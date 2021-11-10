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شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا

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شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا

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غطت الشبورة المائية، صباح اليوم الأربعاء، عددا من مدن ،وقري محافظة المنيا، خاصة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من الكتل الزراعية بالمحافظة .

وطالبت الإدارة العامة لمرور بالمنيا، المواطنين أصحاب السيارات، بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة المنيا عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض مدن وقري المحافظة، لشبورة مائية خلال فترات الصباح حيث تبلغ درجات الحرارة 30/18 درجة مئوية .

المصرى اليوم

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