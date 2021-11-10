كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

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تعرض الخط الرئيسي المغذي لمدينتي رأس غارب والغردقة بمياه الشرب القادم من الكريمات للكسر ما أدى إلى توقف ضخ المياه بالخط بشكل مؤقت فيما بدأ فريق الطوارئ من المهندسين والفنيين بالشركة عمليات الإصلاح للخط لإعادة الضخ مرة أخرى.

وأعلنت الشركة تعديل مواعيد الظهر بمديني رأس غارب والغردقة.

وأكد مسؤولو شركة مياه البحر الأحمر استمرار عمليات الإصلاح للخط دون توقف.

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى على خط المياه الرئيسى.

يذكر أن خط الكريمات الغردقة يضخ نحو 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا لمدينتي رأس غارب والغردقة.