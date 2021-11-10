إصابة سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة أمام سجن المنيا شديد الحراسة

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أصيب سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة، أمام سجن المنيا شديد الحراسة بمدينة المنيا الجديدة.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 8153 ن ب ربع نقل، أمام سجن المنيا شديد الحراسة، بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة انفجار إطار الأمامي الأيسر.

تسبب الحادث في إصابة كلا من سلامة شعبان إبراهيم، 25 سنه، سائق، وصلاح محمد إبراهيم، 23 سنه، عامل، مقيما بمحافظة الجيزة .

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.