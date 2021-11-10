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قال حماده طلبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه حزين لعدم ضم طارق حامد لقائمة الفراعنة، خاصة وانه من القوام الاساسي طوال ال5 سنوات الماضية.

وأضاف طلبة في تصريحات تليفزيونية: «كيروش مدرب كبير ويمتلك شخصية قوية، خاصة بعد ان اختار عناصر من بره النادي الاهلي والزمالك.

وتابع مدافع الزمالك السابق: «محمود علاء كان غير موفق في مباراة القمة ولا يتحمل خسارة القمة بمفردة».

وأشار مدافع الزمالك السابق، إلى أن الزمالك فريق كبيرة، ولابد ان تعود اللاعبين لمستواهم الفترة المقبلة، وان البطوللة مازالت طويله«.