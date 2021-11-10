وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه

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طالب وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، اللجنة المكلفة بادارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، بضرورة المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب حتى الأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، للاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية :«أشرف بن شرقي لن يجدد للزمالك، اللاعب يرغب في الرحيل ولابد أن يستفيد منه الزمالك ماديًا ورحيله في يناير لأنه قرر الرحيل».

واختتم: «الزمالك أخطئ لانه لم يجدد له منذ عام، والتأجيل حتى الآن، ويجب على إدارة الزمالك تحسم الأمور برحيله سريعًا».