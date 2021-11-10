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«زي النهارده» وفاة إبراهيم باشا 10 نوفمبر 1848

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«زي النهارده» وفاة إبراهيم باشا 10 نوفمبر 1848 «زي النهارده» وفاة إبراهيم باشا 10 نوفمبر 1848

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هناك تمثال في ميدان العتبة لهذا القائد الفذ للجيش المصري إبراهيم باشا ابن محمد على باشا وهذا التمثال هو الذي أمر ابنه (الخديو اسماعيل) بصنعه في عام 1872 وصنعه النحات الفرنسى «كورديية» وحين نقف خلف التمثال ونتأمل ماتم كتابته على الرخامة الموجودة على قاعدة التمثال نجدها تقول :«سلام على إبراهيم قاد جيشه من نصر إلى نصر»، وهي عبارة لا تجافى الواقع ولا التاريخ وهي مصحوبة بقائمة الانتصارات التي حققها إبراهيم باشا بالمعارك التي خاضها بتواريخها،وإبراهيم باشا يمكن وصفه بالعروبى الأول إذا سأله موفد أوروبى: إلى أين يمضى بجيشه.فقال: إلى حيث أكلم الناس ويكلموننى بالعربية، هذا هو إبراهيم باشا،ابن محمد على باشا،مؤسس الحديثة،وأحد من عشقوا مصر وأوفوا لها وليسوا من أبنائها، وهو مولود في 1789، وكان عضد أبيه القوى وساعده الأشد في جميع مشروعاته، ومعاركه، وكان باسلًا مقدامًا، وقائدًا محنكًا لا تفوته صغيرة ولا كبيرة من فنون الحرب،وهو الابن الأكبر لمحمد على باشا، وقد أحبه المصريون لما رأوه في فترة حكمه القصيرة، التي امتدت لتسعة أشهر فقط، من إرساء للعدل وإنصاف للمظلوم وعطف على الفلاحين والفقراء،ولما حققه لمصر من أمجاد عظيمة أذهلت أوروبا وأرعبت الباب العالى، ومن معاركه المهمة الحملة التي قام بها على الجزيرة العربية لتأديب الوهابيين، وقضى على الدولة ، وانتصر على عبدالله بن سعود بالدرعية وأسره وأرسله للباب العالى وهناك تم إعدامه، وواصل انتصاراته في السودان واليونان وتركيا وسوريا وفلسطين، ويعتبر من أحسن قادة الجيوش في القرن التاسع عشر، وحين ضعفت القوى العقلية لمحمد على باشا، عُين إبراهيم نائباً عن أبيه في حكم مصر 1848، لكن إبراهيم توفى في حياة أبيه» زي النهارده«في 10 نوفمبر 1848.

المصرى اليوم

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