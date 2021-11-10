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تصدر منتخب مصر لكرة القدم مجموعته حتى الأن في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث لعب المنتخب المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 منها، على كلا من أنجولا وليبيا مبارتين، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام الجابون بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد منتخب مصر 10 نقاط.

بينما حل منتخب ليبيا في المركز الثاني بفوزين، وتعرضه للخسارة مبارتين، وذلك برصيد 6 نقاط، يليه متخب الجابون بفوز وحيد وتعادل وخسارتين، ثم منتخب أنجولا متذيلً المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوز وحيد وثلاث خسائر.

يتبقى لكل فريق من المجموعة مبارتين، حيث يقابل منتخب مصر يوم الجمعة القادم منتخب انجولا على أرض الأخير، وفي نفس الجولة تلعب ليبيا والجابون، ثم تقام بعدها مباريات الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم (16 نوفمبر)، حيث يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الجابوني في القاهرة، ويلعب المنتخب الليبي أمام المنتخب الأنجولي.

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، بينما ستقام المباراة الاخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الاسكندرية.