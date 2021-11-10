عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة إيقاف محمد عادل

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كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة إيقاف محمد عادل، حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، على خلفية تصريحاته عقب المباراة بشأن محاولته لاحتواء لاعبي الزمالك.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «لن يتم استبعاد محمد عادل من لقاءات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة».

وأضاف رئيس لجنة الحكام: «نلوم على محمد عادل فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء القمة».

وتابع: «الاحتواء الذي تحدث عنه محمد عادل تم تفسيره بشكل خاطئ، ولو كان يقصد ما تم تفسيره لما احتسب ركلة جزاء للأهلي».