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حارس تشيلسي : محمد صلاح فخر لمصر وأفريقيا .. وعلينا أن نفتخر بما يقدمه

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حارس تشيلسي : محمد صلاح فخر لمصر وأفريقيا .. وعلينا أن نفتخر بما يقدمه حارس تشيلسي : محمد صلاح فخر لمصر وأفريقيا .. وعلينا أن نفتخر بما يقدمه

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أكد السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يعلم جيدًا أن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب ، مهذب وذو خلق ويحترم الجميع، مشيرًا إلى أنه يسمع عنه الكثير من المميزات الإيجابية.

وأضاف ميندي خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت عبر «زووم» ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح يعد فخرًا لمصر وإفريقيا بالكامل، مضيفًا «علينا أن نفتخر جميعًا بما يقدمه».

وأشار أفضل حارس في أوروبا، إلى أن محمد صلاح لديه فرصة كبيرة في التتويج بالكرة الذهبية بعد مستواه الذي يقدمه هذا الموسم، بينما عن علاقته مع كيبا الحارس البديل له، قال «جيدة للغاية مثل علاقتي مع ماركوس الحارس الثالث في تشيلسي، نتنافس من أجل مصلحة الفريق».

واختتم تصريحاته، أن الأهم أن تكون المنافسة بين اللاعبين من أجل مصلحة تشيلسي، والتتويج بالبطولات يحسب للنادي وليس للاعب بعينه، مشددًا أن فترة ابتعاده عن اللعب وعدم الانضمام لأي فريق عام 2014 كانت صعبة للغاية ولكنه محظوظًا بسبب حفاظه على مستواه.

المصرى اليوم

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