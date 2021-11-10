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حارس تشيلسي : انتظر مواجهة الأهلي في للأندية

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حارس تشيلسي : انتظر مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية حارس تشيلسي : انتظر مواجهة الأهلي في للأندية

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أكد السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه ينتظر مواجهة الأهلي في للأندية، على الرغم من عدم تفضيله الحديث عن المواجهة كونها لا زالت من المُبكر التنويه إليها.

وأضاف ميندي خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر «زووم» ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أنه لم يصدق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا رغم أنه كان ينتظر صافرة النهاية بفارغ الصبر.

واستطرد حديثه، أنه لا يمكن المقارنة بين لامبارد وتوخيل، خاصة وأن كل مدرب له فلسفته الخاصة والأهم هو الاستفادة من الجميع، مشيرًا إلى أن مباراة تشيلسي وريال مدريد كانت فرصة جيدة لمقابلة ابن عمه فيرلاند ميندي لاعب الفريق الإسباني.

واختتم تصريحاته، أنه لا يركز على مسألة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث ينصب تركيزه مع تشيلسي ومشواره مع منتخب بلادي فقط لا غير للتتويج ببطولة أمم إفريقيا.

المصرى اليوم

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