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شادي محمد يفجر مفاجأة: عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز باطل ()

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شادي محمد يفجر مفاجأة: عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز باطل (فيديو) شادي محمد يفجر مفاجأة: عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز باطل ()

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أكد الإعلامي شادي محمد لاعب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن مركز التحكيم والتسوية أصدر حكما نهائيا لصالح النادي الأهلي في قضيته مع عبدالله السعيد خلال الأيام الماضية، بحصول النادي على 2 مليون دولار.

وقال شادي محمد خلال تصريحاته المتلفزة ببرنامجه مساء الثلاثاء، إن بهذا الحكم يعتبر عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز باطلا، متسائلا: «من ينفذ هذا الحكم؟».

وأضاف شادي، حكم مركز التسوية قال إنه قدم النادى الأهلى للمركز شرحًا بدعواه، مفادها أنه بتاريخ 27 مايو 2018 تم الاتفاق بين اللاعب ونادي أهلي جدة السعودي على الانتقال لأهلي جدة بدءًا من موسم 2018/2019.

وبناءً عليه أرسل النادي الأهلي البطاقة الدولية للاعب، وتضمن العقد شرطًا أساسيًا، جاء في البند الرابع، وهو عم انضمام اللاعب لأي ناد داخل جمهورية العربية، على سبيل البيع أو الإعارة، لمدة 3 مواسم كروية، تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

المصرى اليوم

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