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نجم السابق: الأهلي الأحق بلقب القرن .. واستبعاد طارق حامد من لهذا السبب

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نجم الزمالك السابق: الأهلي الأحق بلقب القرن .. واستبعاد طارق حامد من المنتخب لهذا السبب نجم السابق: الأهلي الأحق بلقب القرن .. واستبعاد طارق حامد من لهذا السبب

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أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم السابق، أن النادي الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن، وفقًا للوائح.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: «اللوائح تقول أن الأهلي نادي القرن، وهذا هو الواقع، وكان ذلك إجابتي على سؤال تم توجيهه لي«.

وأضاف : «أنا زملكاوي وبحب الزمالك جدًا، ولكن عندما انتقد أو أقارن فهذا لمصلحة نادي الزمالك وليس لأنني في خلاف معها»، مشيرًا :«عندما انتقدت إيجابية زيزو على المرمى تعرضت لهجوم كبير للغاية».

وعن رأيه في قائمة منتخب :«استبعاد طارق حامد، كان بسبب اعتراضه في المعسكر السابق على عدم مشاركته بشكل أساسي، ولا يوجد لدي تفسير لاستبعاد زيزو».

وأشار: «هذا أمر منطقي نظرًا لقناعات المدرب، بدليل استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، وكذلك الآن رمضان صبحي».

المصرى اليوم

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