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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء .

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل والشفا والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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