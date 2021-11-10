جازان.. فِرق طبية تقهر الجبال والطرق الوعرة للوصول إلى المرضى بمنازلهم

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لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 100 مريض مسجلين في برنامج الطب المنزلي

تواصل الفِرق الميدانية للطب المنزلي بمستشفى بني مالك العام تقديم الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم بمحافظة الداير بجازان، ويقطعون المسافات البعيدة والمرتفعات الجبلية والطرق الوعرة من أجل الوصول إلى المرضى كافة المسجلين في برنامج الطب المنزلي، البالغ عددهم أكثر من 100‪ مريض.

وتفصيلاً، يضم فريق الطب المنزلي بمستشفى بني مالك عددًا من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية التي تعمل على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم بواقع ثلاث زيارات أسبوعيًّا لكل مريض، ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى تقديم الخدمات والمبادرات الأخرى في منازلهم دون عناء ومشقة الانتقال إلى المستشفى.

وتلقى الرعاية الصحية المنزلية اهتمامًا كبيرًا من وزارة الصحة من خلال تكوين فِرق طبية، تخدم المرضى في منازلهم وفق زيارات مجدولة وخدمات شمولية لتخفيف عناء مراجعات المرضى للمستشفيات، وتوفير أسرَّة لآخرين في حاجة ماسة لها.

وتقدم وزارة الصحة عددًا من الخدمات لمرضى الرعاية الصحية؛ إذ يقوم الطب المنزلي على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، ووقائية، وتأهيلية، وتوعوية، واجتماعية)، تقدَّم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقاماتهم وفق معايير وآلية عمل محددة، من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.

ويتم تأمين أجهزة ومستلزمات طبية للمرضى بناء على احتياج المريض ووضعه الصحي، إضافة إلى تأمين جميع المستهلكات الطبية المستخدمة في أنشطة الطب المنزلي.

وتقدَّم الخدمات المنزلية للمسجلين بها عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية لتوفير رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمنشآت الصحية في أماكن إقاماتهم، وذلك من خلال فريق صحي مدرب، وبتنسيق مستمر مع الطبيب المعالج؛ إذ يقيِّم فريق العمل الحالة الصحية لكل مريض بشكل كامل قبل إدراجه في الخدمة للوقوف على وضعه الصحي والاجتماعي، والتأكد من سلامة البيئة في المنزل، وقدرة العائلة على توفير مناخ ملائم لرعاية المريض في مكان إقامته. ويتم القبول بناء على معايير محددة.



وتشمل تقديم الخدمة: متابعة مرضى الأمراض المزمنة، العناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، العناية التلطيفية، تقديم خدمات العلاج الوريدي، تقديم خدمات العلاج الطبيعي، العناية بمرضى القسطرة البولية، العناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، التحاليل المخبرية، تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، تقديم المكملات الغذائية، النقل غير الإسعافي، الدعم النفسي والاجتماعي، تثقيف وتدريب المرضى ومرافقيهم.