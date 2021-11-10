أخبار عاجلة

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع العراقي تعزيز التعاون بالمجال الدفاعي

Print
ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم بوزير الدفاع بجمهورية العراق جمعة عناد الجبوري.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في بغداد العميد الركن ناصر بن طالب السعدون.


وحضر اللقاء من الجانب العراقي الشقيق قائد القوات البرية الفريق ركن قاسم محمد صالح، وقائد القوات الجوية الفريق ركن شهاب جاهد علي، ومدير عام التسليح والتجهيز مازن زاير جاسم، ومدير عام الموازنة والبرامج قيس محمد علي، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء ركن محمود شاكر ناصر، ومدير التدريب العسكري اللواء ركن طارق عباس إبراهيم، ومدير الإعلام والتوجيه المعنوي اللواء يحيى رسول عبدالله، والملحق العسكري العراقي في الرياض العميد داود السامرائي، ومعاون الملحق العسكري العراقي في الرياض العقيد مازن الجبوري .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة