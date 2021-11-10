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مصطفي فتحي لاعب المنتخب الوطني وفريق الزمالك المصري، تجديد عقده مع نادي الزمالك يواجه العديد من الأقاويل والشائعات التي تشير لوجود مفاوضات مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة لضمه للقلعة الحمراء.

مصطفى فتحي عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وحتى الآن لم يتم تجديد عقد مصطفى فتحي مع ناديه. وتنتظر جماهير الزمالك إنهاء هذا الملف سريعا خوفا من انتقال نجمهم إلى صفوف القعلة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وانتشر مؤخرا العديد من التقارير التي تشير لمفاوضات أهلاوية لضم اللاعب إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويخشى الزمالك من تكرار سيناريو كهربا داخل نادي الزمالك وانتقاله مصطفى فتحى للأهلي بنفس الطريقة مع اختلاف بعد فصول القصة نظرا لأن مصطفى فتحي عقده ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم، ولكن كهربا رحل عن القلعة البيضاء لعدم تعديل عقده.

كان خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، من «كوبري» مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتونسي على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة من كوبري مصطفى فتحي لعلي معلول، معلقًا: «الواد مصطفي فتحي ده مجرم أوي لازم كل ماتش يلبس كوبري والمرة دي لعلي معلول».