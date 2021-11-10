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ميندي يكشف كواليس هدف محمد صلاح في مرماه بالدوري الإنجليزي

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ميندي يكشف كواليس هدف محمد صلاح في مرماه بالدوري الإنجليزي ميندي يكشف كواليس هدف محمد صلاح في مرماه بالدوري الإنجليزي

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كشف السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، كواليس إحراز محمد صلاح نجم الوطني وليفربول الإنجليزي، هدفًا في مرماه، خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ميندي خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر «زووم» ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه بعد تسجيل محمد صلاح الهدف مسك الكرة بيده، إلا هندرسون قائد ليفربول حاول الحصول عليها منه من أجل اللعب سريعًا.

وأشار ميندي، إلى أنه لم تكن هناك أزمة بينه وبين لاعبي ليفربول بعد هدف محمد صلاح، موضحًا أنه اعتذر عما حدث خاصة وأنه لا يحب الدخول في أزمات مع أي من اللاعبين حتى وإن كانوا منافسين.

وأوضح ميندي، أنه لم يحدث أي تواصل أو أحاديث جانبية بينه وبين محمد صلاح على هامش مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.

المصرى اليوم

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