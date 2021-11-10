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ميندي : لست النجم الأوحد في تشيلسي .. وعلاقتي بزملائي «رائعة»

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ميندي : لست النجم الأوحد في تشيلسي .. وعلاقتي بزملائي «رائعة» ميندي : لست النجم الأوحد في تشيلسي .. وعلاقتي بزملائي «رائعة»

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قال السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يعتبر نفسه النجم الأوحد في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أنه من حسن حظه انضمامه في فترة تضم نجوم كبار في البلوز.

وأضاف ميندي خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر «زووم» ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن السر في النجاحات خلال الفترة الماضية هو نادي تشيلسي نفسه، مشددًا أنه لن ينسى مباراة برينتفورد هذا الموسم، خاصة وأنه كان لقاءً صعبًا للغاية والفوز عليه في ملعبه كان مهمة شاقة.

وأشار ميندي، إلى أنه شاهد ملخص تصدياته أمام برينتفورد مرة واحدة مع مدرب حراس المرمى من أجل تحليلها فقط، موضحًا أن علاقته بزملائه جيدة للغاية في الفريق، مشددًا على احترامه للجميع، خاصة وأن هناك حالة من الود بينهم دومًا.

المصرى اليوم

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