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وزير الرياضة؛ ندرس تنفيذ حكم عودة للزمالك

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وزير الرياضة؛ ندرس تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور للزمالك وزير الرياضة؛ ندرس تنفيذ حكم عودة للزمالك

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ملتزمة بالقانون ولا تخترق القانون والمستشارين والقانونيين في الوزارة واللجنة العليا للانتخابات يدرسون كل شيء، مؤكدًا على أن هناك سقف لن نتخطاه، وقبل يوم 23 نوفمبر، سيتم الدعوة لانتخابات نادي ، وكل الشكر والتقدير للجنة الحالية والسابقة والمجالس السابقة وأقدم رسالة طمأنينة لجماهير الزمالك.
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية :«بالنسبة لحكم القضاء الإداري الخاص بعودة مجلس رئيس نادي الزمالكـ، فأؤكد أننا نحترم القانون وتنفيذه لكن الآن ندرس كيفية تطبيقه بخصوص اللوائح، وذلك من خلال اللجنة القانونية والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، وذلك ما ذكرناه في البيان الأخير الخاص بهذا الملف».

وقال: «هناك حد أقصى للدعوة لانتخابات الزمالك قبل يوم 23 نوفمبر وهو معاد انتهاء مدة المجلس السابق ومن الممكن أن نتخذ قرار قبل تلك المدة بعد انتهاء الدراسة القانونية».

وتابع: «بالنسبة لموقف اتحاد الكرة فهناك قانون استثنائي طبقا لقانون الرياضية وكان الموعد النهائي يوم 31 أكتوبر الماضي للدعوة للانتخابات وتم مدة لشهرين حتى 31 ديسمبر ومن الحق الوزير المعني تغيير ذلك».

وأكمل الوزير: «قرار تعيين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم»فيفا«نحترمه ونحترم أيضا القوانين المصرية وأيضا الجمعيات العمومية التي لديها تطلعات للتغيير ونقل ذلك للجنة الثلاثية للاتحاد الدولي لكرة القدم وما يحكم العملية».

وختم الوزير: «مركز التسوية والتحكيم مركز مستقل مثله مثل المحاكم ولا يتبع وزارة الرياضة ومسؤولية تنفيذ القرارات والأحكام والصبغة التنفيذية مسؤولية المركز فقط».

المصرى اليوم

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