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محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية

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محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية

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كشف كمال شعيب محامي محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن مستجدات قضية لاعب الزمالك بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة.
وقال كمال شعيب في تصريحات تليفزيونية: «المحكمة الرياضية طالبتنا بمعرفة ما حدث، وهل شيكابالا مُخطئ أم لا، لكن أحمد مجاهد قال إنه لا يعترف بمركز التسوية، ولا أعرف كيف يقول هذا».
وأضاف: «لا أظن أن شيكابالا لديه مشكلة، ولا أعرف على ماذا سيعتذر اللاعب، خاصة وأن مجاهد أكد أنه لن يوجه له أي لفظ».
وأكد: «يجب على أحمد مجاهد، احترام القانون، ومعرفة ما أصدره مركز التسوية، كيف يطلب الاعتذار، وهذا إهانة لحكم مركز التسوية».

المصرى اليوم

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