محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية

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كشف كمال شعيب محامي محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستجدات قضية لاعب الزمالك بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة.

وقال كمال شعيب في تصريحات تليفزيونية: «المحكمة الرياضية طالبتنا بمعرفة ما حدث، وهل شيكابالا مُخطئ أم لا، لكن أحمد مجاهد قال إنه لا يعترف بمركز التسوية، ولا أعرف كيف يقول هذا».

وأضاف: «لا أظن أن شيكابالا لديه مشكلة، ولا أعرف على ماذا سيعتذر اللاعب، خاصة وأن مجاهد أكد أنه لن يوجه له أي لفظ».

وأكد: «يجب على أحمد مجاهد، احترام القانون، ومعرفة ما أصدره مركز التسوية، كيف يطلب الاعتذار، وهذا إهانة لحكم مركز التسوية».