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عصام الشوالي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية ( وصور)

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عصام الشوالي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية (فيديو وصور) عصام الشوالي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية ( وصور)

طالب المعلق التونسي عصام الشوالي، بمنح مواطنه على معلول، ظهير أيسر الأهلي، الجنسية المصرية تقديرًا لمسيرة العطاء مع الفريق الأحمر.

وقال الشوالي في مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي، إن معلول تفوق على مواطنه حمزة المثلوثي ظهير ، بالضربة القاضية في لقاء القمة الأخير بالدوري المصري الذي فاز به الأهلي بنتيجة 5-3.

وأضاف «معلول يستحق الجنسية المصرية، أعتقد أن الخيار المستقبلي أمام معلول، البقاء وتجديد عقده مع الأحمر». وأشاد الشوالي بمستوى لقاء القمة الأخير من كل النواحي، مبديًا انبهاره بالهدف الثالث للأهلي الذي جاء بصناعة رائعة لعمرو السولية.

وتوقع المعلق التونسي، أن يكون الأهلي بطلًا لأفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، موضحًا أن الأهلي لديه رؤساء يفهمون ويعرفون خبايا كرة القدم. وأكد أنه سبق ورشح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، لأندية تونسية، لأنه مدير فني كبير، لكن الأهلي أيضًا يوفر كل أدوات النجاح.

المصرى اليوم

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