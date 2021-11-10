طارق شوقي عن منهج الصف الرابع الابتدائي: بلاش فن الاعتراض الدائم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منهج الصف الرابع الابتدائي فلسفته مختلفة، وهو أول منهج يكون في امتحانات، مشيرا إلى أن الصف الرابع الابتدائي، سيشمل تقيمين، الأول يشمل متابعة المدرس له، والأخير امتحان مدته 20 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول تخليص الأولاد من القلق الذي يحدث عند ذكر كلمة امتحان، والفكرة الراسخة لدى أولياء الأمور من نظام التعليم القديم المعتمد على الحفظ، ولكن التعليم الحالي يعتمد على النقد والفهم.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، «ليس هناك أي داعِ للخناق وياريت ندي العيش لخبازه ومفيش حد هيمتحن في حاجة مخدهاش»

وأشار شوقى إلى ضرورة رؤية الامتحانات المقبلة، مؤكدا على أنه يمكن أفضل شئ في تاريخي العلمي كله شوفته اتعمل هو منهج رابعة ابتدائي، وده الإنجاز الأول ولازم نفرح بيه، إنسوا الامتحان مابنتكلمش على شهادة عامة، بلاش فن الاعتراض الدائم والسخرية من أي شئ.

وأختتم شوقي حديثه قائلا:«طول ما فيه ناس بتقول في مواد في المجموع ومواد بره المجموع ده خطأ، امسحوا كلمة المجموع بالأستيكية.. إحنا بنتعلم عشان ولادنا يتعلموا».