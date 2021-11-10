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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر عاشت محنة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في فترة 1952، مؤكدًا أن الحوار الاستراتيجي يعني تبادل وجهات النظر بين البلدان بشكل عام في القضايا الكبيرة.

وأضاف «الفقي» لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي جيدًا قدرة مصر وما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في ملفي غزة وليبيا.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الدور المصري قد يصمت أحيانًا تجاه بعض القضايا ولكنه لا يموت أبدًا، قائلًا: «ترامب كان واقع في غرام مصر» لكنه لم يكن مضمونًا في كثير من المواقف.