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يتلقى صدمة قوية من باتشيكو

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الزمالك يتلقى صدمة قوية من باتشيكو يتلقى صدمة قوية من باتشيكو

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أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن موكله يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملًا من الزمالك.

وقال شريف فاروق في تصريحات تليفزيونية : «ما حدث هو مطالبة باتشيكو بعقده كاملًا وأصدر الفيفا حكمًا بذلك، ومن الطبيعي أن يتم دفع الأموال، لكن الزمالك استأنف القرار، وهذا ما يحدث في 99% من مثل هذه الحالات».
وأضاف: «باتشيكو، طلب عقده كاملًا مليون و700 ألف دولار، وينتظر تنفيذ الحُكم والحصول على أمواله من الزمالك ولا يرغب في التنازل».

وشدد: «لم يحدث أي شيء جديد، وهناك استئناف من الزمالك في الاتحاد الدولي، وباتشيكو مازال ًا على الحصول على عقده كاملًا».

المصرى اليوم

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