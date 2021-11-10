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أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن موكله يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملًا من الزمالك.

وقال شريف فاروق في تصريحات تليفزيونية : «ما حدث هو مطالبة باتشيكو بعقده كاملًا وأصدر الفيفا حكمًا بذلك، ومن الطبيعي أن يتم دفع الأموال، لكن الزمالك استأنف القرار، وهذا ما يحدث في 99% من مثل هذه الحالات».

وأضاف: «باتشيكو، طلب عقده كاملًا مليون و700 ألف دولار، وينتظر تنفيذ الحُكم والحصول على أمواله من الزمالك ولا يرغب في التنازل».

وشدد: «لم يحدث أي شيء جديد، وهناك استئناف من الزمالك في الاتحاد الدولي، وباتشيكو مازال مصرًا على الحصول على عقده كاملًا».