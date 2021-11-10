محمد بريك بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين يروي تجربته لـ«المصري اليوم» (بث مباشر)

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أجرت «المصري اليوم» بثًا مباشرًا مع بطل العالم للمكفوفين في رفع الأثقال عقب فوزه بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في جورجيا.

واستطاع محمد بريك، ابن عزبة بريك التابعة قرية بهبشن، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، الفوز للمرة الثانية ببطولة العالم للمكفوفين لرفع الأثقال.

وكرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللاعب بعد فوزه بالمركز الأول، وذلك خلال استقباله للاعب الذي يدرس بكلية آداب بني سويف، وأهداه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وهنأه على هذا الإنجاز العالمي، الذي كان مثار فخر وإعزاز لأبناء بني سويف عامة ومركز ناصر بشكل خاص، ونموذجًا يحتذى به، وقدوة للشباب المصري الواعد.

وأعرب «بريك» عن تقديره لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية وحرصه على استقباله بمكتبه لتهنئته، والذي يمثل حافزًا كبيرًا ودافعًا قوية للاستمرار في الحفاظ على التفوق الرياضي والعلمي، مشيرًا إلى أن تكريم المحافظ الثلاثاء، ليس الأول، بل سبقه تكريم مماثل في «ديسمبر 2019»، حينما كرمه المحافظ بعد فوزه آنذاك بمراكز متقدمة في البطولة الدولية لرفع الأثقال التي تم تنظيمها بمصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.