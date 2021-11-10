أخبار عاجلة

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد بريك بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين يروي تجربته لـ«المصري اليوم» (بث مباشر)

Print
محمد بريك بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين يروي تجربته لـ«المصري اليوم» (بث مباشر) محمد بريك بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين يروي تجربته لـ«المصري اليوم» (بث مباشر)

أجرت «المصري اليوم» بثًا مباشرًا مع بطل العالم للمكفوفين في رفع الأثقال عقب فوزه بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في جورجيا.

واستطاع محمد بريك، ابن عزبة بريك التابعة قرية بهبشن، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، الفوز للمرة الثانية ببطولة العالم للمكفوفين لرفع الأثقال.

وكرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللاعب بعد فوزه بالمركز الأول، وذلك خلال استقباله للاعب الذي يدرس بكلية آداب بني سويف، وأهداه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وهنأه على هذا الإنجاز العالمي، الذي كان مثار فخر وإعزاز لأبناء بني سويف عامة ومركز ناصر بشكل خاص، ونموذجًا يحتذى به، وقدوة للشباب المصري الواعد.

وأعرب «بريك» عن تقديره لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية وحرصه على استقباله بمكتبه لتهنئته، والذي يمثل حافزًا كبيرًا ودافعًا قوية للاستمرار في الحفاظ على التفوق الرياضي والعلمي، مشيرًا إلى أن تكريم المحافظ الثلاثاء، ليس الأول، بل سبقه تكريم مماثل في «ديسمبر 2019»، حينما كرمه المحافظ بعد فوزه آنذاك بمراكز متقدمة في البطولة الدولية لرفع الأثقال التي تم تنظيمها بمصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا

إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا

إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج

بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج