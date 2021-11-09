وصف جماهير الأهلي بالسذج وأغضب الزمالكوية .. 4 أزمات لـ مدحت شلبي

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أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً اليوم الثلاثاء بإيقاف مدحت شلبي مقدم البرامج ومعلق المباريات، عن التعليق على أي مبارايات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك بعد أزمة عبارات لقاء القمة وفي مقدمتها «زغلول معلول».

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وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبي خالف العديد من قواعد والمباديء العامة لقواعد العمل، واكد نقيب الاعلاميين انه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنيه والحياديه ونبذ التعصب والاعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا.

ويمتلك مدحت شلبي سجلًا من الأزمات نستعرضها في التقرير التالي:

جماهير الأهلي

قال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء».

أضاف: «أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟».

وتابع: «لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلامين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».

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وقدم مدحت شلبي إعتذارَا في اليوم التالي موضحًا أنه تم فهم حديثه خطأ، ولكن الاعتذار لم يمنع لإيقافه.

مجلس إدارة الأهلي

انتقد مدحت شلبي مجلس إدارة الأهلي عندمًا كان مقدمًا لبرنامجه في قناة النيل للرياضة، وذلك على خلفية أزمات حقوق البث التلفزيوني عام 2014.

وتسببت المشكلة في جدل كبير قبل أن يتدخل رئيس الوزراء حازم الببلاوي لاحتواء الأزمة.

بيراميدز

شهدت فترة تواجد مدحت شلبي على شاشة قناة بيراميدز العديد من الخلافات كان أبرزها مداخلة وجهت انتقادًا لاذعًا للأهلي وجماهيره، وهو ما تسبب في إيقاف البرنامج.

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كهربا

هاجم مدحت شلبي محمود عبدالمنعم كهربا في وقت سابق قائلًا: «ركز في الكرة بس، وانسى التليفون اللى في إيدك، وبعد ما ترجع تلعب يبقى لسانك في بقك، ولا تتحدث إطلاقا ولا تعمل الحركات دي، يقولوا تلعب العب، يقولوا مش هتلعب متلعبش، علشان ترجع مرة تاني، لأن عندك قدرات فنية جميلة خسارة تستنزفها في أمور ملهاش معنى».