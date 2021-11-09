«من ست الدنيا إلى أم الدنيا».. ماجدة الرومي تحيي حفل بمهرجان الموسيقى 15 نوفمبر

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نشرت الفنانة اللبنانية ماجد الرومي، صورة لها أثناء رحلتها من بيروت إلى مصر، حيث من المقرر احيائها حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 15 نوفمير الجاري بدار الأوبرا المصرية.

وقالت «ماجدة» عبر «فيسبوك»: «من بيروت ست الدنيا إلى مصر أم الدنيا التقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية».

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فقدت توازنها على المسرح أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون في الأردن .

وسقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح وهي تختتم إحدى أغنياتها، فيما تدخل رجال الأمن والمنظمون لنقلها إلى مكان لتلقي الإسعافات الأولية.

وأكدت مقدمة الحفل أن الفنانة ماجدة الرومي تعرضت لوعكة صحية تستدعي الاعتناء بها لدقائق دون أن تعلم مصير الحفل.

فيما أكد أيمن سماوي، المدير التنفيذي للمهرجان، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في السكر أدى إلى فقدانها الوعي.

وسرعان ما صعدت ماجدة الرومي إلى المسرح مجددا، وسط تصفيق حار من الجمهور، كما اعتذرت للجمهور مؤكدة قدرتها على مواصلة الحفل.

ونشرت ماجدة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، بعد انتهاء الحفل، مجموعة صور لإطلالتها في الحفل، وتكريم وزير الثقافة الأردني على العايد لها، وعلّقت عليها بالقول: «شكراً جرش.. شكراً الأردن على كل هالمحبّة».

وتابعت: «وهكذا عُدتُ إليكم.. لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم.. حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي.. معكم يحلو مشواري.. محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم.. دمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام».

وفي سياق اخر تواصل فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية وسط أجواء البهجة والطرب، من جميع الدول العربية.

وشهدت ليالى المهرجان حوارًا فنيًّا بين مصر ولبنان والعراق ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.