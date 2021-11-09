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يبحث العديد من المتابعين عن موعد عرض مسلسل ألب ارسلان المسلسل تركي الذي يعتبر الجزء الثاني لمسلسل نهضة السلاجقة العظمى.

ينشر "المصري اليوم" مواعيد عرض مسلسل ألب ارسلان خاصة بعد عرض الحلقة الأولى.

وتم عرض مسلسل ألب ارسلان الحلقة الاولى الاثنين وحصل على الاشادة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة المسلسل التاريخي المميز .

يمكن مشاهدة مسلسل ألب ارسلان على قناة TRT كل اثنين في الثامنة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية .



يتحدث مسلسل ألب ارسلان حول قصة حياة السلطان الثاني لدولة السلجوقية محمد ألب أرسلان بن محمد بن داود جاغري بك، الذي تولى الدولة في فترة عصيبة، ليدير وصول الأتراك ونضالهم من آسيا الوسطى إلى الأناضول.

يشارك عدد كبير من نجوم الفن الأتراك في مسلسل ألب ارسلان، ومن بينهم الفنان باريش أردوتش، والفنانة فهرية أفجين، محمد أوزغو، وميم كمال أوكي، وغيرهم من النجوم.