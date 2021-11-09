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ودع الفنان الكبير أحمد خليل، دنيانا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصويره حكاية «حكايتي من الزمان» من مسلسل «إلا أنا»، الذي يعرض حاليًا وتشاركه بطولته الفنانة ميرفت أمين.

وفي آخر لقاء أجراه الفنان الراحل في كواليس مسلسله الأخير «حكايتي من الزمان»، مع برنامج «The Insider بالعربي»، قال فيه :«المسلسل مكتوب بطريقة جيدة جداً، مخرج واعي وفاهم هو بيعمل أي، والممثلين واخدين الحكاية جد، يبقا معنى كدا أن العمل هينجح».

وأضاف :«شباب واعي وفاهم هو بيعمل ايه ومحترم نفسه ومحترم المهنة وإن شاء الله دول اللي هيشيلوا الراية من بعدنا، إحنا خلاص بقا بنودع».

يذكر أن الراحل أحمد خليل، من مواليد 15 يناير 1941، ولقبه كثير من المخرجين بـ«جوكر» التمثيل لتميزه بأداء أدوار الشر والخير والشخصيات المؤثرة، ويعد من أصحاب الشخصيات المميزة في الدراما والسينما والإذاعة والمسرح.

ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل، لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج في الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.

التحق أحمد خليل بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته «خادم سيدين» و«ياسين وبهية»، «حب تحت الحراسة».

في السبعينيات، سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التليفزيوني مما أدي إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها «سليمان الحلبي» بدور «الجنرال الفرنسي كليبر» ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبدالرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تليفزيونية مثل «يموت الزمار»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين».

استطاع بحضوره التليفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، وتميز بدور «عطا المراكيبي» أمام ليلى علوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي عرض عام 2001، وبدأ تداول مشاهد منه مؤخرا مع إعادة عرضه عن قصة الحب التي جمعت البطلين لتتحول إلى كوميكس ويعاد اكتشاف العمل من جديد ويحظى بمتابعة كبيرة بين أجيال جديدة.

وشيعت جنازة أن الفنان أحمد خليل، صباح الثلاثاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمصر، كما أعلن نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف ذكي في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، بعد أن توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بكوفيد 19 المستجد، بعد تدهور حالته الصحية أمس ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.