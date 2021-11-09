شقيقة أحمد خليل تحسم الجدل حول سبب وفاته

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كشفت درية خليل شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل عن تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاته والتي شهدت إصابته بكورونا، لافتة إلى أن اعراضها كانت عادية وغير شديدة.

وتحدثت درية إلى برنامج«مساء dmc» عن كواليس وفاة أحمد خليل :«اتنقل إلى المستشفى الساعة 10.30 تقريبًا وتوفي الساعة 2 وقالوا إن سبب الوفاة ذبحة صدرية وهذا كان سبب الوفاة المباشر».

وأوضحت شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل :«أصيب بكورونا منذ أسبوع تقريبا وكانت خفيفة ..لأنه كان قد تناول المصل».

وتابعت :«شعر ببعض الأعراض الخاصة بكورونا منها ضيق التنفس..وفي النهاية لما أمر ربنا بييجي خلاص بينفذ«.

وكشفت درية خليل شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل عن أنها لم تتمكن من رؤيته خلال الساعات الأخيرة له بسبب منع الأطباء الزيارة عنه لإصابته بكورونا ولكي لاتتضاعف حالته.

وتابعت :«مشتكاش من حاجة غير ألم في دراعه وضيق نفسه فالدكتور طلب نقله للمستشفى ويادوب ساعة وكان اتوفى».

وتحدثت درية خليل عن أحمد خليل الأخ فقالت :«كان حنين جدًا وبيسأل عن ولادي وكنا بنشوف بعض تقريبا كل يوم أو يومين ..صلة الرحم عنده كانت كبيرة جدا ..وكان يهتم بكل واحد في الأسرة عامل إيه».

وتوفي الفنان الكبير أحمد خليل صباح اليوم وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.