أخبار عاجلة

المقاولون: الحكم ظلمنا أمام الأهلي -
«مع هاني شاكر أن في ناس مينفعش تغني» .. عمر كمال يكشف رأيه في قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء -
عبدالظاهر السقا : علي ماهر قائد سفينة فيوتشر .. وصفقاتنا مدروسة وليست عشوائية -
خالد الغندور يرشح لاعب مفاجأة للانضمام للزمالك -
رئيس سموحة : مروان حمدي أفضل هداف في مصر (فيديو) -
عفت نصار يوجه رسالة لأفشة: طريقة لعبك غير مناسبة -
مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل «عصيان» أبوجبل في الزمالك ومغادرته جروب «واتس آب» -
الزمالك: كارتيرون رفض ضم مدرب مساعد لجهازه المعاون -
إعلامي يكشف قرار موسيماني بشأن تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر -
إعلامي يعلن رحيل كيروش عن المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هالة فاخر عن الفنان أحمد خليل : «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا»

Print
هالة فاخر عن الفنان أحمد خليل : «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا» هالة فاخر عن الفنان أحمد خليل : «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا»

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت الفنانة هالة فاخر، الفنان أحمد خليل، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ووصفت هالة فاخر خبر وفاة الفنان أحمد خليل بالـ(صدمة) لها على المستوى الشخصي.

وقالت خلال تقديمها برنامج «كلام فاخر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إن «الجميع في والعالم العربي يحبون هذا الفنان أحمد خليل، واصفة إياه بأنه كان»برنس التمثيل».

وأضافت الفنانة هالة فاخر أن «الراحل مثل الأخلاق الرفيعة والأدب والذوق والتدين»، وتابعت: «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا، البقاء لله وأعزي كل أسرته وذويه، الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة».

وأعربت عن أمنياتها في قراءة الفاتحة للراحل عندما يتذكره الجمهور أو يشاهدون أحد أعماله، مردفة: «يستحق الترحم عليه كل فترة وندعو له بالرحمة والغفران، والله يعين إخوته وزوجته وأولاده».

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل تدهورت خلال الساعات الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تصويره حلقات مسلسل «حكايتي مع الزمان» الذي يعد واحداً من حكايات مسلسل «إلا أنا»، والذي انتهى من تصوير أغلب مشاهده باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر تصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا حالت دون ذلك.

يذكر أن الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، الذين بدت ميوله الفنية مبكرة فالتحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتخرج في عام 1965، ثم عين معيدًا بالمعهد، ومنه إلى مسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

وكان سفر الفنان أحمد خليل عام 1974 وعمله بالخليج أحد المحطات المؤثرة التي أحدثت نقلة في حياته العملية، ومن ثم فقد ذاعت شهرته الفنية هناك، لكنه سرعان ما عاد إلى العمل بالدرامي المصرية من خلال مسلسل (الساقية تدور)، و(هوانم جاردن سيتي) الذي زاد من شهرته الجماهيرية، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس سموحة : مروان حمدي أفضل هداف في مصر (فيديو)

رئيس سموحة : مروان حمدي أفضل هداف في مصر (فيديو)

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية