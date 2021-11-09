هالة فاخر عن الفنان أحمد خليل : «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا»

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نعت الفنانة هالة فاخر، الفنان أحمد خليل، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ووصفت هالة فاخر خبر وفاة الفنان أحمد خليل بالـ(صدمة) لها على المستوى الشخصي.

وقالت خلال تقديمها برنامج «كلام فاخر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إن «الجميع في مصر والعالم العربي يحبون هذا الفنان أحمد خليل، واصفة إياه بأنه كان»برنس التمثيل».

وأضافت الفنانة هالة فاخر أن «الراحل مثل الأخلاق الرفيعة والأدب والذوق والتدين»، وتابعت: «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا، البقاء لله وأعزي كل أسرته وذويه، الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة».

وأعربت عن أمنياتها في قراءة الفاتحة للراحل عندما يتذكره الجمهور أو يشاهدون أحد أعماله، مردفة: «يستحق الترحم عليه كل فترة وندعو له بالرحمة والغفران، والله يعين إخوته وزوجته وأولاده».

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل تدهورت خلال الساعات الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تصويره حلقات مسلسل «حكايتي مع الزمان» الذي يعد واحداً من حكايات مسلسل «إلا أنا»، والذي انتهى من تصوير أغلب مشاهده باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر تصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا حالت دون ذلك.

يذكر أن الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، الذين بدت ميوله الفنية مبكرة فالتحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتخرج في عام 1965، ثم عين معيدًا بالمعهد، ومنه إلى مسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

وكان سفر الفنان أحمد خليل عام 1974 وعمله بالخليج أحد المحطات المؤثرة التي أحدثت نقلة في حياته العملية، ومن ثم فقد ذاعت شهرته الفنية هناك، لكنه سرعان ما عاد إلى العمل بالدرامي المصرية من خلال مسلسل (الساقية تدور)، و(هوانم جاردن سيتي) الذي زاد من شهرته الجماهيرية، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).