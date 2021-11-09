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أحمد حلمي ناعيًا الفنان أحمد خليل : «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ»

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أحمد حلمي ناعيًا الفنان أحمد خليل : «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ» أحمد حلمي ناعيًا الفنان أحمد خليل : «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ»

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نعى الفنان أحمد حلمي الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا اليوم، الثلاثاء 9 نوفمبر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر حلمي صورة للراحل أحمد خليل، عبر خاصية «الإستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات عبر حسابه الرسمي «إنستجرام»، معلقًا: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ».

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل تدهورت خلال الساعات الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تصويره حلقات مسلسل «حكايتي مع الزمان» الذي يعد واحداً من حكايات مسلسل «إلا أنا»، والذي انتهى من تصوير أغلب مشاهده باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر تصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا حالت دون ذلك.

يذكر أن الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، الذين بدت ميوله الفنية مبكرة فالتحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتخرج في عام 1965، ثم عين معيدًا بالمعهد، ومنه إلى مسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

وكان سفر الفنان أحمد خليل عام 1974 وعمله بالخليج أحد المحطات المؤثرة التي أحدثت نقلة في حياته العملية، ومن ثم فقد ذاعت شهرته الفنية هناك، لكنه سرعان ما عاد إلى العمل بالدرامي المصرية من خلال مسلسل (الساقية تدور)، و(هوانم جاردن سيتي) الذي زاد من شهرته الجماهيرية، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

المصرى اليوم

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