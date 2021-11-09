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أعلنت المطربة ماجدة الرومي الوصول إلى مصر للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية التي تنظمها مصر في دار الأوبرا.

وكتبت ماجدة الرومي عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «من بيروت ست الدنيا إلى مصر أم الدنيا.. التقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الاوبرا المصرية».

ويشارك في مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، منهم: أصالة وسميرة سعيد وماجدة الرومي وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي ومحمد عساف وعبادي الجوهر.