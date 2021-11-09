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افتتاح ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 .. في مستهل بطولة كأس العرب

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افتتاح ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 .. في مستهل بطولة كأس العرب افتتاح ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 .. في مستهل بطولة كأس العرب

افتتاح ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 .. في مستهل بطولة كأس العرب

يحتضن ملعب البيت، ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب، والتي تجمع بين منتخبي قطر والبحرين، في 30 نوفمبر الجاري.

وسينضم ملعب البيت، ثاني أكبر ملاعب قطر FIFA 2022، والذي يتسع لـ 60 ألف متفرج إلى الملاعب الخمسة الجاهزة لاستضافة مباريات المونديال، وهي ملعب خليفة الدولي وملعب الجنوب، وملعب المدينة التعليمية، وملعب أحمد بن علي، وملعب الثمامة.

وسيشهد ملعب البيت خمس مباريات في بطولة كأس العرب، من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل، كما سيشهد انطلاق منافسات بطولة كأس العالم في قطر في 21 نوفمبر 2022، إضافة إلى 8 مباريات من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

ويتنافس خلال بطولة كأس العرب أفضل المنتخبات العربية من قارتي آسيا وإفريقيا للفوز بلقب البطولة، والتي تنطلق منافساتها بدور المجموعات الذي تتواصل مبارياته ما بين 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وتشهد بطولة كأس العرب، التي تُقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، 32 مباراة على مدى 19 يومًا من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتوزّعت المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل منها، وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين.

وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، وفي الثالثة منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، وفي المجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال إفريقيا الجزائر ومصر، إلى جانب منتخبي لبنان والسودان.

وسيتأهل متصدرا كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة الذي تُقام منافساته يومي 10 و11 ديسمبر، ثم مباراتي نصف النهائي في 15 ديسمبر، والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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