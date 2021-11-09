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استخدام ألفاظ تنافي الآداب العامة ولم يراعِ الوحدة الوطنية.. أسباب إيقاف مدحت شلبي

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استخدام ألفاظ تنافي الآداب العامة ولم يراعِ الوحدة الوطنية.. أسباب إيقاف مدحت شلبي استخدام ألفاظ تنافي الآداب العامة ولم يراعِ الوحدة الوطنية.. أسباب إيقاف مدحت شلبي

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أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً اليوم الثلاثاء بإيقاف مدحت شلبي مقدم البرامج ومعلق المباريات، عن التعليق على أي مباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك بعد أزمة عبارات لقاء القمة وفي مقدمتها «زغلول معلول».

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وحضر مدحت شلبي إلى مقر الإعلاميين لحضور التحقيق اليوم الثلاثاء.

وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الإدارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وعمر هريدى وهيثم على والمحققين عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبي خالف العديد من قواعد والمبادئ العامة لقواعد العمل، واكد نقيب الاعلاميين انه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا.

وتم إيقاف مدحت شلبي لما يلي:

أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2، 4، 9.

- تنص الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة.

- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

- فقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين.

- وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2، 6.

- تنص الفقرة رقم 2 على الإلتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الإعتبارات المهنية والوطنية.

- الفقرة رقم 6 الإلتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وتفجرت أزمة بعد لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بسبب عدد من التعليقات التي أطلقها المذيع مدحت شلبي أثناء وصف الأهداف وفي مقدمتها «زغلول معلول».

المصرى اليوم

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