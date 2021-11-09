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هالة فاخر تنعى أحمد خليل: «مثال في الأخلاق الرفيعة والأدب والذوق والتدين»

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هالة فاخر تنعى أحمد خليل: «مثال في الأخلاق الرفيعة والأدب والذوق والتدين» هالة فاخر تنعى أحمد خليل: «مثال في الأخلاق الرفيعة والأدب والذوق والتدين»

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نعت الفنانة هالة فاخر، الفنان أحمد خليل، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، قائلة إن خبر الوفاة بمثابة «صدمة» لها على المستوى الشخصي.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلام فاخر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الجميع في والعالم العربي يحبون هذا الفنان، واصفة أحمد خليل بأنه كان «برنس التمثيل».

وأشارت إلى أن الراحل «مثل الأخلاق الرفيعة والأدب والذوق والتدين»، متابعة: «رحل عننا لكنه محفور في قلوبنا جميعًا، البقاء لله وأعزي كل أسرته وذويه، الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة».

وأعربت عن أمنياتها في قراءة الفاتحة للراحل عندما يتذكره الجمهور أو يشاهدون أحد أعماله، مضيفة: «يستحق الترحم عليه كل فترة وندعو له بالرحمة والغفران، والله يعين إخوته وزوجته وأولاده».

المصرى اليوم

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