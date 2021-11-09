خبيرة تغذية: أدوية التخسيس تؤدي إلى الاكتئاب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتقليل الشهية من خلال ضبط مواعيد الأكل، وتناول بعض الأعشاب الطبيعية مثل عشبي البيسليم والأناسيليم.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لوصف المادة العشبية الفعالة الآمنة على الصحة التي تساعد مريض السمنة على خفض الوزن، وفي نفس الوقت يكون في حالة صحية أفضل.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأدوية الخاصة بخفض الوزن تقلل الشهية من خلال المخ، وهذه الأدوية يكون لها آثار جانبية، وقد تؤدي إلى الاكتئاب، مشيرة إلى أن خفض الوزن من خلال الأعشاب يقلل الشهية من خلال المعدة، وليست له أي آثار جانبية.