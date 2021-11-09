أسطورة ليفربول مهتم بتدريب أستون فيلا

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كشفت صحيفة دايلي تيليجراف البريطانية عن اهتمام المدرب الإنجليزي، ستيفن جيرارد، بوظيفة تدريب أستون فيلا، خلفًا للمدرب دين سميث الذي تم إقالته في يوم الأحد من تدريب نادي البريميرليج.

ويسعى النادي العريق لإنتداب المدرب الجديد في أسرع وقت، وقد أفردت التقارير الصحفية في وقت سابق أن إدارة النادي الإنجليزي معجبة بمردود المدرب الحالي لرينجرز الإسكتلندي.

ويمتلك جيرارد عقدًا حتى صيف 2024 مع النادي الإسكتلندي، مع وجود شرط جزائي بقيمة 2 مليون باوند في حال أن رغب أسطورة ليفربول في فسخ عقده، وهو ما لن يكون بالأمر الصعب بالنسبة لمُلاك أستون فيلا، ناصف ساويرس وويس إيدنس.

وكانت الصحيفة البريطانية الشهيرة قد ذكرت يوم الأحد أن جيرارد هو الإختيار المفضل لإدارة النادي وهو الشخص الذي يناسب المشروع الطموح في نادي أستون فيلا الذي انفق الكثير من الأموال على الصفقات خلال سوق الإنتقالات الأخير في صيف 2021، لكن مردود الفريق في الدوري هذا الموسم واحتلاله المركز السادس عشر في جدول الترتيب على بعد منطقة الهبوط بنقطتين مع مرور 11 جولة، دفع إدارة النادي للبحث عن تغيير القيادة الفنية مع الإطاحة بالمدرب دين سميث.

إذا قام أستون فيلا بتعيين جيرارد، فإن ذلك يمثل الخطوة التالية في الصعود السريع حتى الآن لأسطورة ليفربول خلال مسيرته التدريبية. من توليه القيادة الفنية لفريق ليفربول تحت 18 عامًا في 2017 إلى دوره في نهضة رينجرز، الذي فاز بلقب الدوري الاسكتلندي رقم 55 تحت قيادته في الموسم الماضي منهيًا سلسلة من 9 مواسم متتالية احتكر فيها الغريم، سيلتيك، لقب الدوري.