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قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقًا على موافقة اللجنة على مشروع قانون الجوائح، الثلاثاء، إنه بعد قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ؛ أصبحت مصر في حاجة إلى قانون خاص بالكوارث أو الجائحة أو وباء طبي.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن القانون يمنح رئيس الوزراء الحق في حالة وجود كارثة طبية باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

وتابع أن رئيس الوزراء سيقوم بترأس اللجنة العليا للكوارث، ومن ثم يمكنه (من خلال القانون) تنظيم عمل المحال التجارية، أو تحديد أسعار المستشفيات الخاصة، ومراقبة إجراءات المعامل الخاصة؛ وذلك عبر 25 إجراء يمكن لرئيس الوزراء إتخاذه فيما يراه مناسبًا خلال تفشي الجائحة.

وأوضح أن رئيس الوزراء (عندما يتخذ قرارًا) يرفع قراره لمجلس النواب ثم يوافق عليه البرلمان أو يعدل فيه أو يقوم بإلغائه، وذلك خلال 7 أيام من صدور القرار.