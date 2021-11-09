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أشرف صبحي لجمهور : «بتابع السوشيال ميديا وبشكر أي حد يقول أي حاجة»

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أشرف صبحي لجمهور الزمالك: «بتابع السوشيال ميديا وبشكر أي حد يقول أي حاجة» أشرف صبحي لجمهور : «بتابع السوشيال ميديا وبشكر أي حد يقول أي حاجة»

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه ليس مع أحد ضد أحد داخل نادي وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع سواء المستشار مرتضي منصور رئيس النادي أو من اللجنة الحالية .

وقال وزير الشباب والراضة في تصريحات تلفزيونية: «اطالب الجميع بمنحنا بعض الوقت لاعلان قرارنا الرسمي المكتوب بشان كل ما يخص انتخابات نادي الزمالك وعودة مرتضي منصور».

ويتعرض وزير الشباب والرياضة لانتقادات كثيره من جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اللجنة الحالية وحسين السمري المدير التنفيذي المؤقت والتصريحات غير المسؤولة التي تخرج من اللجنة وتتسبب في لغط وارتباك داخل نادي الزمالك وتأثر فرق النادي الرياضية بحالة الفوضي الادارية.

واكد الوزير خلال تصريحات التليفزيونية «بتابع السوشيال ميديا ويشكر أي حد يقول أي حاجة».

وتصدر وزير الشباب والرياضة ترند توتير على مدار اليومين االماضيين بسبب عدم تنفيذ حكم القضاء الاداري بعودة المجلس الذي تري الجماهير البيضاء فيه بارقة الأمل لانقاذ نادي الزمالك من حالة الفوضي الرياضية والادارية التي يعيشها.

المصرى اليوم

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